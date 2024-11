SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON CHEMA AB - EIN FÜHRENDES MÖRTELUNTERNEHMEN IN PERU

Sika hat die Übernahme von Chema abgeschlossen, einem führenden Hersteller von Produkten für die Fliesenverlegung mit landesweiten Niederlassungen. Durch die Akquisition baut Sika ihre Position im schnell wachsenden Markt für Mörtelprodukte aus und nutzt wichtige Cross-Selling-Möglichkeiten, die sich durch die Erweiterung der Distributionskanäle und durch die komplementären Produktionsstandorte ergeben.

Das vor mehr als 50 Jahren gegründete Unternehmen Chema ist im Distributionsgeschäft stark präsent und bietet ein umfassendes Sortiment an qualitativ hochwertigen und einfach anzuwendenden Produkten für die Fliesenverlegung. Der breite Kundenstamm schätzt die effiziente Logistikorganisation und Lieferzuverlässigkeit in Verbindung mit einem Top-Angebot an Produkten und Lösungen. Vier moderne Fertigungswerke und sieben Lagerstätten gewährleisten die landesweite Abdeckung von Produktion und Vertrieb. Sika erweitert mit der jüngsten Akquisition ihr Portfolio im Bereich Building Finishing und nutzt bedeutende Cross-Selling-Chancen für ergänzende Sika Produkte wie etwa Dicht- und Klebstoffe, Flüssigmembrane und Abdichtungssysteme.

Mike Campion, Regionalleiter Americas: «Mit unseren kombinierten Geschäftsaktivitäten verfügen wir über eine ausgezeichnete Plattform, um unser Wachstum in Peru zu beschleunigen. Das erweiterte Produktangebot und die geografische Präsenz werden es uns ermöglichen, neue sowie bestehende Kunden im ganzen Land noch besser mit Komplettlösungen zu bedienen. Wir heissen die Mitarbeitenden von Chema herzlich im Sika Team willkommen.»



