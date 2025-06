SIKA BIETET INTELLIGENTE UND LANGLEBIGE LÖSUNGEN FÜR DEN BAU VON RECHENZENTREN



Sika stellt heute in Dallas, USA, strategische Initiativen und Hochleistungslösungen vor, die den Bau von Rechenzentren in die Zukunft führen. Mit mehr als 1'000 Rechenzentren, die mit Sika Lösungen bisher gebaut wurden, und einer starken Projekt-Pipeline hat sich Sika als zuverlässige Partnerin von Technologieführern positioniert, die die digitale Infrastruktur weltweit gestalten.

Infolge der steigenden Nachfrage nach Cloud Computing, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge (IoT) werden die weltweiten Investitionen in Rechenzentren bis 2028 auf über CHF 400 Milliarden1 ansteigen. Mit der Lancierung des Stargate-Projekts werden allein in den USA in den nächsten vier Jahren noch zusätzlich CHF 410 Milliarden investiert. Die Mittel fliessen primär in Rechenzentren sowie in Schulungs- und Betriebskapazitäten für fortschrittliche KI-Anwendungen.

Bis 2030 wird sich der Kapazitätsbedarf (in GW) gegenüber 2024 vervierfachen2. Die steigende Anzahl an Investitionen in Rechenzentren erfordern beschleunigte Bauprozesse, die hinsichtlich ihrer Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit hohen Anforderungen entsprechen müssen. Nach wie vor überwiegen die Hyperscale-Entwicklungen, die weltweit für die Bereitstellung von Grosskapazitäten massgeblich sind. Zudem entstehen lokalisierte Infrastrukturmodelle wie Edge Data Centers. Unabhängig von der Grösse oder dem Standort der Rechenzentren sind die Eigentümer auf den technischen Support vor Ort und eine stetige Produktversorgung angewiesen. Sika ist mit ihrer globalen Präsenz ideal positioniert, um von diesem neuen Trend zu profitieren.

Thomas Hasler, Chief Executive Officer: «Sikas End-to-End-Lösungen, vom Fundament bis zum Dach, bieten Eigentümern von Rechenzentren Sicherheit. Unabhängig davon, wo auf der Welt gebaut wird: Für die Kundinnen und Kunden ist es wichtig, dass die Anlage durch hochwertige und zuverlässige Lösungen geschützt wird. Der Bedarf an einem schnellen Baufortschritt und einem hohen Niveau an Produktleistung und Nachhaltigkeit haben uns zum bevorzugten Partner für diesen schnell wachsenden Sektor gemacht. Bereits seit über 15 Jahren arbeiten wir mit den wichtigsten Akteuren der Branche zusammen. Unsere globale Präsenz und Erfahrung sowie der technische Support und die Versorgung vor Ort bieten unseren Kundinnen und Kunden weltweit einen wichtigen Mehrwert.»

INNOVATIVE LÖSUNGEN VOM FUNDAMENT BIS ZUM DACH

Sikas nachhaltige Lösungen können über die gesamte Lebensdauer eines 25'000 m2 grossen Rechenzentrums zu Einsparungen von 13'000 Tonnen CO 2 -eq beitragen. Dank Sikas Fasertechnologie zur Verstärkung von Beton entfällt auch die Notwendigkeit der Stahlbewehrung in Bodenplatten, was sowohl die Nachhaltigkeit als auch die Baueffizienz optimiert.

Darüber hinaus bietet Sika äusserst zuverlässige Bauwerkabdichtungssysteme, die flexible, vollflächig verklebte Barrieren zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit bilden. Um die Hitzeentwicklung in Rechenzentren zu reduzieren, stellt Sika hochwertige Dachlösungen bereit, welche die Sonnenstrahlung reflektieren und somit die Innentemperaturen senken. Diese Systeme können den Bedarf an Klimaanlagen reduzieren, was zu erheblichen Kosteneinsparungen beim Kühlen führt. Die Bodensysteme von Sika sind für eine schnelle und einfache Applikation ausgelegt und bieten Langlebigkeit und einen einfachen Unterhalt.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

