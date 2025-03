Die McKesson Corporation verzeichnete am vergangenen Handelstag (22. März 2025) einen Kursrückgang von 1,01 Prozent auf 608,10 EUR. Der US-amerikanische Gesundheitsdienstleister, der zu den größten Anbietern Nordamerikas zählt, zeigt damit im Monatsverlauf einen leichten Wertverlust von 1,12 Prozent. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie mit einem Plus von 22,85 Prozent im Jahresvergleich weiterhin in einer soliden Position und notiert derzeit 30,47 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 1,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Konstante Ausschüttungen für Anleger

Die Dividendenpolitik des Unternehmens bleibt stabil. Erst am 3. März 2025 zahlte McKesson eine vierteljährliche Dividende von 0,71 USD aus, identisch zur vorangegangenen Ausschüttung vom Dezember 2024. Mit einer Marktkapitalisierung von 76,6 Milliarden Euro und fundamentalen Kennzahlen wie einem KGV für 2025 von 20,20 bleibt der Pharmadistributor für langfristig orientierte Anleger interessant.

