Die Klassik Radio Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen Kursanstieg von 0,85 Prozent und notierte bei 3,54 Euro. Damit setzt sich der langfristige positive Trend fort, der sich in einer Jahresentwicklung von +9,26 Prozent widerspiegelt. Bemerkenswert ist jedoch der kurzfristige Rückgang von 6,10 Prozent im letzten Monat, was auf eine gewisse Volatilität hindeutet. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 17,1 Millionen Euro und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,86 scheint die Aktie aus finanzieller Perspektive interessant positioniert.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf solide Basis

Die Kennzahlen der Mediengruppe zeigen einen differenzierten Blick auf die finanzielle Situation. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 10,45, was im Branchenvergleich als günstig einzustufen ist. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 0,34 Euro bei insgesamt 4,8 Millionen ausstehenden Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wurde mit 26,77 berechnet, basierend auf dem Jahresüberschuss von 638.000 Euro aus dem Vorjahr.

