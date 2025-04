EQS-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognoseänderung

Epigenomics AG: Jahresergebnis zum 31. Dezember 2024 und Prognoseabweichung



23.04.2025 / 11:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Epigenomics AG: Jahresergebnis zum 31. Dezember 2024 und PrognoseabweichungHeidelberg, 23. April 2025 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX; ISIN: DE000A37FT41) hatte am 21. Januar 2025 ihr vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 (01. Januar bis 31. Dezember 2024) mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 1,0 Mio. EUR sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen) in Höhe von 0,9 Mio. EUR per 31. Dezember 2024 bekannt gegeben.



Aufgrund der anhaltenden, aber noch nicht zum Abschluss gekommenen Finanzierungsbemühungen von New Day Diagnostics LLC, USA, (NDD), sowie der aktuellen Änderungen im US-amerikanischen Gesundheitswesen durch die Trump-Administration, die sich negativ auf Biotech-Investitionen ausgewirkt haben, hat sich der Vorstand heute aus Vorsichtsgründen dazu entschlossen, die Beteiligung an und Forderung gegen NDD auf den Erinnerungswert von 1,- EUR abzuwerten, auch wenn der Vorstand nach wie vor Chancen in der Vermarktung der ehemaligen Produkte der Epigenomics AG durch NDD sieht.



So wurden beispielsweise die Mittel für das National Institute of Health (NIH) erheblich gekürzt, einschließlich einer Kürzung der Gemeinkosten für die biomedizinische Forschung um 4 Milliarden Dollar. Dies hat zu einer Verunsicherung bei Biotech-Start-ups geführt, die auf staatliche Zuschüsse für Forschung und Entwicklung im Frühstadium angewiesen sind. Darüber hinaus hat die Regierung Hunderte von NIH-finanzierten Projekten gestrichen. Des Weiteren hat die Trump-Administration erhebliche Haushaltskürzungen bei der Food and Drug Administration (FDA) vorgenommen. Diese Kürzungen führten zu Personalabbau, einschließlich der Entlassung von Tausenden von Mitarbeitern in allen Gesundheitsbehörden. Es wird daher erwartet, dass es zu Verzögerungen bei Entscheidungen über die Zulassung von Arzneimitteln aufgrund der Personalkürzungen kommen wird.



Die nicht liquiditätswirksame Abschreibung der Beteiligung an NDD (2.278 TEUR) sowie Einzelwertberichtigung der Forderung gegenüber NDD (270 TEUR), in Summe somit 2.548 TEUR, führte zur Erhöhung des Jahresfehlbetrags auf 3.352 TEUR. Der Vorstand der Epigenomics AG bewertet das Geschäftsjahr 2024 damit insgesamt als unbefriedigend, nachdem die Prognose eines Jahresfehlbetrags zwischen 0,8 Mio. EUR bis 1,2 Mio. EUR mit dem erzielten Verlust von 3.352 TEUR (GJ 2023 Verlust: 4.464 TEUR) deutlich verfehlt wurde.



Da dieser Sachverhalt nicht liquiditätswirksam ist, konnte die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2024 mit einer frei verfügbaren Liquidität von rund 0,9 Mio. EUR, welche sich aus Kassen- und Bankbeständen zusammensetzte, abschließen.



Das genannte Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 23. April 2025 vorgenommenen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 befindet sich in den finalen Zügen. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen aber weiterhin unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.





Ende der Insiderinformation



23.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com