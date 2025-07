DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2025

Heidelberg, 10 Juli 2025 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX; ISIN: DE000A37FT41) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2025 (01. Januar bis 30. Juni 2025) mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 204 TEUR (Vergleichszeitraum 1. HJ 2024 ("VZ"): Fehlbetrag 796 TEUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen) in Höhe von 764 TEUR per 30. Juni 2025 (Vorjahr 31. Dezember 2024 ("VJ"): 927 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Ergebnis umfasst Umsatzerlöse in Höhe von 4 TEUR (VZ: 0 TEUR), sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 7 TEUR (VZ: 78 TEUR), Personalaufwand in Höhe von 50 TEUR (VZ: 233 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 188 TEUR (VZ: 465 TEUR) sowie ein Finanzergebnis in Höhe von +22 TEUR (VZ: -164 TEUR). Das Finanzergebnis resultiert im aktuellen Jahr vollständig aus Zinserträgen. Im Vorjahreszeitraum war das Finanzergebnis im Wesentlichen durch Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 178 TEUR belastet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus der nicht abziehbaren Vorsteuer aus dem Vorjahr von 45 TEUR aufgrund des Agierens als Beteiligungsgesellschaft ohne operativen Betrieb, Buchhaltungs- und Prüfungskosten in Höhe von 25 TEUR, Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung und der Kapitalmarktkommunikation in Höhe von 23 TEUR, Wechselkursbedingten Aufwendungen in Höhe von 19 TEUR, Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 19 TEUR sowie Forderungsverluste in Höhe von 18 TEUR.

Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2025 nach HGB weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 11.065 TEUR (VJ: negatives Eigenkapital 10.861 TEUR) aus.

Der Vorstand prognostizierte im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses (Geschäftsjahr 2024) ein Jahresergebnis im Bereich von -0,1 Mio. EUR bis -0,5 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025. Der Vorstand hält an der bestehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aktuell fest.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 10. Juli 2025 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen ersten Halbjahres 2025.

