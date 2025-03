Die Skyworth Digital HoldingsADR verzeichnete am vergangenen Freitag einen erheblichen Kurseinbruch von 10 Prozent auf 9,45 USD (Stand: 21. März 2025). Der Elektronikkonzern, der sich auf intelligente TV-Systeme spezialisiert hat, setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort. Auf Monatssicht hat die Aktie bereits 6,44 Prozent eingebüßt und liegt nun fast 40 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Trotz dieser Entwicklung hält das Unternehmen an seiner für 2025 angekündigten Dividendenzahlung von 2,24 USD je Aktie fest, was einer aktuellen Dividendenrendite von 2,79 Prozent entspricht.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Bemerkenswert erscheinen die aktuellen Bewertungskennzahlen der Skyworth-Aktie. Mit einem errechneten Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,01 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,65 liegt die Aktie deutlich unter den Durchschnittswerten der Branche. Auch das gegenwärtige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,28 deutet auf eine potenzielle Unterbewertung des Titels hin.

