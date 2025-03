Die Invion Aktie verzeichnete am 21. März 2025 einen unveränderten Kurs von 0,055 EUR, während sich die monatliche Entwicklung mit einem Verlust von 17,29% weiterhin negativ gestaltet. Das australische Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung photodynamischer Therapien zur Krebsbehandlung spezialisiert hat, kämpft derzeit mit einer schwachen Marktperformance. Die geringe Marktkapitalisierung von nur 4,3 Millionen Euro und der negative Cash-Flow von -2,4 Millionen Euro spiegeln die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens wider.

Finanzielle Kennzahlen beunruhigen Anleger

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Invion ?

Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von -1,77 und einem aus 2024 übermittelten KGV von -5,17 zeigt das Unternehmen weiterhin keine Anzeichen einer finanziellen Erholung. Die Invion-Aktie hat im vergangenen Monat erheblich an Wert verloren, was auf das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit der von Invion entwickelten Photosoft-Technologie hinweist.

Anzeige

Invion-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Invion-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Invion-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Invion-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Invion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...