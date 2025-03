Die Equinix-Aktie steht derzeit unter Druck und verzeichnete am 22. März 2025 einen Kurs von 767,50 EUR, was einem Rückgang von 0,94% zum Vortag entspricht. Der Abwärtstrend des Datacenter-Spezialisten hält damit an, denn die Aktie hat im letzten Monat bereits 12,05% an Wert verloren. Trotz der aktuellen Schwächephase liegt der Kurs immer noch 17,08% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter seinem Jahreshöchststand. Am Freitag, den 21. März, schloss die Aktie ebenfalls mit leichten Verlusten bei 777,74 EUR.

Fundamentaldaten im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Euro gehört Equinix zu den Schwergewichten im Technologiesektor. Das Unternehmen, das Rechenzentren in 52 Märkten betreibt und weltweit 4.400 Unternehmen vernetzt, weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 91,66 auf. Für das Jahr 2025 wird ein KGV von 63,55 prognostiziert, was auf verbesserte Gewinnaussichten hindeutet.

