Die Chemring Group Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen positiven Handelstag mit einem Plus von 0,90 Prozent. Der Kurs stieg um 0,04 EUR auf 4,46 EUR. Dies stellt eine willkommene Entwicklung für Anleger dar, nachdem die Aktie im letzten Monat einen Rückgang von 2,83 Prozent hinnehmen musste. Bemerkenswert ist, dass sich der Kurs aktuell 21,30 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief befindet, jedoch noch 19,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch notiert. Im Jahresvergleich konnte die Aktie des High-Tech-Elektronik-Herstellers ein Plus von 5,94 Prozent verbuchen.

Bewertungskennzahlen geben gemischtes Bild

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,86 angegeben, während das aktuelle KGV basierend auf den Zahlen von 2024 bei etwa 30,47 liegt. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt derzeit 14,86, was im breiteren Aktienmarktvergleich als relativ niedrig einzustufen ist.

