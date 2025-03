Düsseldorf, Deutschland, 23. März 2025 (ots/PRNewswire) -Levoit (https://levoit.de/), eine führende Marke der VeSync-Familie, Präsentiert mit dem LVAC300 einen innovativen, kabellosen Staubsauger, der leistungsstarke Reinigung mit einer wegweisenden Anti-Tangle-Technologie und schlankem, ergonomischen Design vereint. Entwickelt wurde der LVAC300 speziell, um Allergikern und Haustierbesitzern ein herausragendes Reinigungserlebnis zu bieten. Mit einer Staubaufnahmerate von 99,9 %, beeindruckenden 12.000 Bodenkontakten pro Minute* und einer neuen verbesserten borstenlosen Bodenbürste der dritten Generation ermöglicht der LVAC300 eine gründliche und effiziente Reinigung - vergleichbar mit der Effizienz eines Luftreinigers. Ein fortschrittliches 5- stufiges HEPA-Filtersystem entfernt zudem zuverlässig Allergene sowie Feinstaub und macht den LVAC300 damit zur idealen Wahl für eine gesündere und sauberere Wohnumgebung.Leistungsstark und langlebig - für jede ReinigungsaufgabeDank seiner Vielseitigkeit ist der LVAC300 jeder Reinigungsaufgabe gewachsen: Er bietet eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten mit der Fugendüse sowie 40 Minuten mit der motorisierten Boden- oder Minibürste. Eine praktische Wandhalterung zum Aufladen sorgt zudem für ein bequemes Verstauen und schnelles Wiederaufladen - ideal für eine Haushaltsreinigung ohne Unterbrechungen**. Mit einer Ladezeit von weniger als 3,5 Stunden ist der LVAC300 schnell wieder einsatzbereit, wodurch die Wartezeiten zwischen den Reinigungseinsätzen minimiert werden.Maximale Reinigungseffizienz dank innovativer TechnologieMit der fortschrittlichen Anti-Tangle-Technologie verhindert der LVAC300, dass sich Haare in der Bürstenrolle verfangen. Lästiges Entfernen von verhedderten Haaren oder verstopfte Saugrohre gehören somit der Vergangenheit an. Die innovative Kombination aus vier Silikon- und zwei Bürstenstreifen sorgt mit 12.000 Bodenkontakten pro Minute für besonders effiziente Reinigungsergebnisse. Dank der optimierten Anordnung und Form der Lamellen können Tierhaare und lange Haare direkt aufgesaugt werden, ohne sich um die Bürste zu wickeln und die Reinigungsleistung des Staubsaugers zu beeinträchtigen.Mit einer beeindruckenden Staubaufnahme von 99,9 % schafft der LVAC300 ein hygienisches Zuhause, das ideal für Familien mit Kindern und Haustieren ist. Sein leistungsstarker, bürstenloser Motor (BLDC-Motor) erreicht eine beeindruckende Drehzahl von bis zu 100.000 U/min bei einer starken Saugleistung von 90 AW und sorgt damit zuverlässig für eine gründliche Reinigung auf Hartböden und niederflorigen Teppichen. Selbst hartnäckiger Schmutz, Staub oder Tierhaare in Kinderzimmern werden mühelos entfernt.Die 3-Jahres-Garantie auf den Motor unterstreicht zudem das Vertrauen in die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Technologie.Gesündere Raumluft dank HEPA-FiltersystemProfitieren Sie von der 13-jährigen Expertise von Levoit im Bereich Luftreinigung. Das fünfstufige HEPA-Filtersystem des LVAC300 filtert 99,99 % aus der Abluft. Die ausgestoßene Luft ist daher sauberer und allergenfreier als Ihre Raumluft. *** - ideal, um eine frische und gesunde Wohnatmosphäre zu schaffen, besonders in Haushalten mit Kindern und Haustieren.Intelligentes Design - für maximalen Komfort im AlltagDer LVAC300 überzeugt nicht nur durch seine starke Leistung, sondern auch durch praktische Details, die die alltägliche Reinigung deutlich erleichtern. Eine integrierte LED-Anzeige informiert in Echtzeit über den Betriebsstatus und die verbleibende Akkulaufzeit, während die platzsparende Wandhalterung mit Ladefunktion das Gerät jederzeit griffbereit und voll aufgeladen hält. Die patentierte Anti-Tangle-Technologie reduziert zudem den Wartungsaufwand erheblich, sodass sich die Nutzer ganz auf das Staubsaugen konzentrieren können.,Der motorisierte Tierhaaraufsatz entfernt zuverlässig Tierhaare und Schmutz von Polstermöbeln, während die 2-in-1-Fugendüse schwer erreichbare Stellen mühelos säubert.Die kompakte Bauweise (25 x 19,5 x 110 cm) des LVAC300 sorgt für eine besonders einfache Handhabung und Manövrierbarkeit. Sein geräumiger 0,75-Liter-Staubbehälter reduziert das häufige Entleeren während der Reinigung. Dank der Flat-Reach- Technologie entfernt der Sauger Staub und Schmutz selbst unter niedrigen Möbeln und sorgt somit für rundum gründliche Sauberkeit.Preis und VerfügbarkeitDer LVAC300 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 269,99 €. Zur Einführung (25.03.2025 - 31.03.2025) ist der LVAC300 zu einem Sonderpreis von 239,99 € erhältlich- dies entspricht einem Rabatt von 11 %. Verbraucher können den Staubsauger bei führenden Einzelhändlern, auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DNTK45LK), sowie auf der offiziellen Levoit-Website (https://levoit.de/products/levoit-lvac-300-akku-staubsauger) erwerben. Eine weitere Modellvariante, der LVAC300 Plus, wird in Kürze bei Otto und MediaMarkt erhältlich sein.Informationen zu LevoitLevoit ist eine führende Marke der VeSync-Familie und hat sich zum Ziel gesetzt, innovative und zuverlässige Wellness-Produkte für ein gesünderes Zuhause zu entwickeln. Seit der Gründung entwickelt Levoit hochwertige Luftreiniger, Luftbefeuchter, Staubsauger und andere Smart-Home-Lösungen, die die Luftqualität in Innenräumen verbessern und das tägliche Wohlbefinden steigern. Durch modernste Technologie, benutzerfreundliches Design und Nachhaltigkeit ermöglicht Levoit Verbrauchern weltweit, ihr Zuhause smarter, effizienter und wellness-orientierter zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter levoit.de.*Geprüft auf der höchsten Saugstufe gemäß EN 60312-1.**Basierend auf internen Tests bei Raumtemperatur***Geprüft gemäß ASTM F3150-18:2024 mit einer Partikelgröße von 0,3 Mikron.