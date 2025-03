Nach einer schwächeren Monatsperformance konnte die Pinterest-Aktie am 22. März einen deutlichen Aufschwung verzeichnen. Der Kurs stieg um beachtliche 3,09 Prozent auf 32,41 USD, was einem Zuwachs von 0,97 USD gegenüber dem Vortag entspricht. Dieses Plus ist besonders relevant vor dem Hintergrund der negativen Monatsbilanz: Die Aktie des Foto-Hosting-Dienstes verzeichnete in den vergangenen vier Wochen einen Rückgang von 12,54 Prozent. Trotz der jüngsten Erholung liegt der aktuelle Kurs mit 39,40 Prozent noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch, befindet sich aber immerhin 16,69 Prozent über dem Jahrestief.

Fundamentaldaten bleiben solide

Die Finanzkennzahlen von Pinterest präsentieren sich trotz der Kursschwankungen robust. Mit einem aktuellen KGV von etwa 10,36 erscheint die Aktie aus Bewertungssicht attraktiver als noch zu Jahresbeginn, als Analysten ein KGV von 16,80 für 2025 prognostizierten. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis hat sich von 20,71 auf aktuell 19,99 verbessert, was auf eine relative Unterbewertung im Vergleich zu früheren Perioden hindeuten könnte.

