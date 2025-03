DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Tesoro Gold: Morgans sieht erhebliches Potenzial im El Zorro-Projekt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/23.03.2025/09:00) - Die Analysten von Morgans haben kürzlich die Aktie von Tesoro Gold (ASX: TSO) mit einem "Speculative Buy"-Rating und einem Kursziel von 0,11 AUD bewertet. Morgans ist Australiens größtes Full-Service-Retail-Stockbroking- und Vermögensverwaltungsunternehmen.

Tesoro Gold entwickelt das El Zorro-Goldprojekt im Norden Chiles, das sich über 570 km² erstreckt und bereits eine Ressource von 1,5 Millionen Unzen Gold aufweist. Die Ternera-Lagerstätte, das Herzstück des Projekts, zeigt laut einer Scoping-Studie von 2023 vielversprechende Wirtschaftlichkeitskennzahlen:

Erwartete Jahresproduktion von 90.000 Unzen Gold bei All-in Sustaining Costs (AISC) von 1.068 USD/Unze

Jährliches EBITDA von über 130 Mio. AUD bei einem konservativen Goldpreis von 1.950 USD/Unze

Das Projekt profitiert von seiner günstigen Lage nahe der Küste mit guter Infrastruktur, einschließlich Zugang zu Strom und Wasser. Zudem liegt es in niedriger Höhe, was die Entwicklungsrisiken im Vergleich zu anderen chilenischen Minen reduziert.

Wachstumspotenzial und Explorationsaussichten

Morgans hebt das erhebliche Explorationspotenzial hervor, da bisher nur ein kleiner Teil des El Zorro-Gebiets erkundet wurde. Jüngste Bohrergebnisse zeigen hochgradige Goldzonen außerhalb der bestehenden Ressourcenschätzung, darunter Abschnitte wie 132 Meter mit 1,28 g/t Gold. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) wird bis Mitte 2025 erwartet, und die Möglichkeit besteht, die Produktion auf 110.000 bis 130.000 Unzen pro Jahr zu steigern.

Strategische Partnerschaften und Marktchancen

Ein weiterer Vorteil ist die Beteiligung des Bergbaukonzerns Gold Fields, der 17,5 % an Tesoro hält. Dies unterstreicht das Interesse großer Akteure an dem Projekt und erhöht die Attraktivität für potenzielle Übernahmen. Chile gilt zudem als etabliertes Bergbauland mit stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen und einer erfahrenen Arbeitskraft.

Morgans sieht in Tesoro Gold eine attraktive Investitionsmöglichkeit

Die Hauptfaktoren für die Bewertung beinhalten Risiken wie Finanzierung, Genehmigungen und Entwicklung. Morgans hat eine risikogewichtete Bewertung von 0,11 AUD pro Aktie vorgenommen, wobei die konservative Annahme eines langfristigen Goldpreises von 2.200 USD/Unze zugrunde gelegt wurde. Bei aktuellen Spotpreisen von etwa 2.900 USD/Unze könnte der Wert jedoch auf bis zu 0,16 AUD steigen.

Insgesamt sehen die Analysten in Tesoro Gold eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit robusten Fundamentaldaten, erheblichem Explorationspotenzial und einer möglichen Neubewertung durch zukünftige Entwicklungen.

---------?

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".???

Tesoro Gold Land: Australien? ISIN:??AU0000077208 https://tesorogold.com.au/ ( https://tesorogold.com.au/ )

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)