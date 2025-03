Die Aktie des Logistikriesen A.P. Møller - Mærsk verzeichnete am vergangenen Handelstag (22. März) einen leichten Rückgang von 0,32 Prozent und notierte bei 7,775 EUR. Der dänische Schifffahrts- und Logistikkonzern setzt seinen Abwärtstrend fort, nachdem die Aktie im letzten Monat bereits 6,89 Prozent an Wert eingebüßt hat. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche steht die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 27,46 Prozent deutlich im positiven Bereich. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,1 Milliarden Euro bleibt Maersk ein Schwergewicht in der Schifffahrtsbranche.

Bevorstehender Auftritt beim HSBC-Investorentreffen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei AP Moeller-Maersk AS ?

Am kommenden Dienstag (25. März 2025) wird Maersk am HSBC Global Investment Summit teilnehmen. Anleger erwarten gespannt Neuigkeiten zur Unternehmensstrategie und zukünftigen Entwicklungen. Bemerkenswert sind die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens: Mit einem aktuellen KGV von 1,49 und einem KUV von 0,16 erscheint die Aktie aus Bewertungssicht trotz des jüngsten Kursrückgangs attraktiv positioniert.

Anzeige

AP Moeller-Maersk AS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AP Moeller-Maersk AS-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten AP Moeller-Maersk AS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AP Moeller-Maersk AS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

AP Moeller-Maersk AS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...