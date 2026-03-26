|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AP MOELLER-MAERSK A/S B
|DK0010244508
|480 DKK
|64,236 EUR
|AURSKOG SPAREBANK
|NO0006001601
|17 NOK
|1,5177 EUR
|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
|GB0002875804
|0,6126 GBP
|0,7081 EUR
|CURTISS-WRIGHT CORPORATION
|US2315611010
|0,24 USD
|0,2075 EUR
|EDEL SE & CO KGAA
|DE0005649503
|-
|0,3 EUR
|GETTY REALTY CORP
|US3742971092
|0,485 USD
|0,4195 EUR
|IPD GROUP LTD
|AU0000189318
|0,068 AUD
|0,0408 EUR
|NOKIAN RENKAAT OYJ
|FI0009005318
|-
|0,25 EUR
|ROGALAND SPAREBANK
|NO0006001007
|11,7 NOK
|1,0445 EUR
|SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS
|NO0010285562
|24,5 NOK
|2,1873 EUR
|STORA ENSO OYJ ADR
|US86210M1062
|0,1534 USD
|0,1327 EUR
|TASKUS INC
|US87652V1098
|3,65 USD
|3,1571 EUR
|TOURISM HOLDINGS LIMITED
|NZHELE0001S9
|0,03 NZD
|0,015 EUR
|VALMET OYJ
|FI4000074984
|-
|0,68 EUR
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