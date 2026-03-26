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WKN: 861837 | ISIN: DK0010244508 | Ticker-Symbol: DP4B
Tradegate
26.03.26 | 08:00
2.182,00 Euro
-2,63 % -59,00
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
OMX Copenhagen 25
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
AP MOELLER-MAERSK A/S B Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AP MOELLER-MAERSK A/S B 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2.162,002.176,0008:08
2.159,002.176,0008:08
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AP MOELLER-MAERSK
AP MOELLER-MAERSK A/S B Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AP MOELLER-MAERSK A/S B2.182,00-2,63 %
AURSKOG SPAREBANK23,380+0,15 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC50,400,00 %
CURTISS-WRIGHT CORPORATION610,000,00 %
EDEL SE & CO KGAA4,760-14,23 %
GETTY REALTY CORP28,200+0,71 %
IPD GROUP LTD2,5000,00 %
NOKIAN RENKAAT OYJ9,555-0,16 %
ROGALAND SPAREBANK14,0200,00 %
SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS39,920+0,33 %
TASKUS INC8,9000,00 %
TOURISM HOLDINGS LIMITED1,030-1,90 %
VALMET OYJ24,700-3,29 %
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