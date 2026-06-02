PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben trotz der unklaren Entwicklung im Iran-Konflikt am Dienstag zugelegt. Sie folgten damit den soliden Vorgaben der US-Börsen. "Anleger setzen weiterhin auf den KI-Boom, der die großen US-Indizes antreibt", merkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets dazu an. Dahinter trete die unklare Nachrichtenlage zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran etwas zurück.

Am Mittag stand der EuroStoxx 50 0,91 Prozent höher bei 6.089,99 Punkten. Der britische FTSE 100 zog um 0,31 Prozent auf 10.371,05 Punkte an und wurde damit von den sinkenden Ölwerten etwas in Zaum gehalten. Für den Züricher SMI ging es um 0,38 Prozent auf 13.354,62 Punkte nach oben.

Stärkster Sektor waren die Technologiewerte. Hier ragten STMicroelectronics mit über zehn Prozent Anstieg hervor. Das Management hatte seine Prognose für den Umsatz mit Rechenzentren in diesem Jahr nahezu verdoppelt und rechnet nun mit Erlösen von rund einer Milliarde US-Dollar (ca 860 Mio Euro). Zuvor hatte der Halbleiterhersteller für dieses Geschäft noch einen Betrag von "deutlich über 500 Millionen US-Dollar" in Aussicht gestellt. Im Jahr 2027 könnten sich die Einnahmen im Geschäft mit Rechenzentren sogar noch einmal auf 2 Milliarden verdoppeln, falls das Nachfragewachstum anhalte.

Ebenfalls über zehn Prozent im Plus lagen Aktien von Prosus . Sie profitierte damit von den Gewinnen der Beteiligung an Tencent. Gefragt waren zudem Nokia . Gute Vorgaben von entsprechenden US-Unternehmen verhalfen dem Wert zu einem Aufschlag von 6,7 Prozent.

Negativ fiel hingegen die Reaktion auf Aussagen zur Geschäftsentwicklung von British American Tobacco (BAT) aus. Der Tabakkonzern hatte im ersten Geschäftshalbjahr laut vorläufigen Angaben mit neuartigen Produkten wie etwa E-Zigaretten ein Umsatzwachstum von um die 15 Prozent erreicht und geht für das Gesamtjahr von einer ähnlichen Entwicklung aus.

Analysten betonten mit Blick auf das zu Ende gehende erste Geschäftshalbjahr die unterschiedliche Entwicklung der Produktkategorien. Mit den herkömmlichen Zigaretten laufe es mäßig, wogegen das Geschäft mit neueren Produkten gut aussehe, schrieb James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. Die BAT-Aktie gab um 3,7 Prozent nach./mf/stw

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