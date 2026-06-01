© Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpaDie von vielen Anlegerinnen und Anleger längst beerdigte Nokia-Aktie erlebte zuletzt eine phänomenale Rallye. Doch die dürfte sich jetzt ihrem Ende neigen. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Nokia Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte sind neben Weltraum-Aktien die in diesem Börsenjahr bislang heißesten Wetten. Der Run auf die Branche ist inzwischen so groß, dass selbst über viele Jahre hinweg totgesagte Aktien zu neuem Leben erwacht sind. Dazu gehört beispielsweise Nokia, das sich nach seinem Absturz als weltweit größter Hersteller von Mobilfunktelefonen in einer langen Existenzkrise befunden und sich als Mobilfunk- und Übertragungstechnikspezialist neu aufgestellt hat. Hier sah …Den vollständigen Artikel lesen
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