Einstufung von Montega AG zu EDEL SE & CO. KGAA Unternehmen: EDEL SE & CO. KGAA ISIN: DE0005649503 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.02.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

HIT-Feedback: Starke Position von Edel in der digitalen Musikdistribution und im wachsenden Vinyl-Markt



Der Vortrag von CEO Dr. Jonas Haentjes sowie die Gespräche auf den Hamburger Investorentagen untermauern unseren positiven Eindruck der Marktstellung von Edel und bestätigten die Attraktivität des Investment Case.



Der deutsche Musikmarkt wächst weiterhin primär digital: Laut Bundesverband Musikindustrie entfallen inzwischen rund 87,5% der Branchenumsätze auf digitale Erlöse, getragen vom anhaltenden Streamingwachstum. Edel ist u. a. über Kontor New Media strukturell gut in diesem Trend positioniert. Der Digitalvertrieb zählt zu den größten Anbietern Europas und verfügt über direkten Zugang zu allen relevanten Plattformen. Mit täglich rund 100 Mio. Streams von mehr als 2.300 Lizenzgebern und Drittinhalten - davon etwa 50% in Deutschland - kommt statistisch nahezu jeder Bundesbürger täglich mindestens einmal mit Inhalten aus dem Edel-Netzwerk in Kontakt. Das diversifizierte Portfolio - neben Musik auch Filme, Serien, Hörbücher sowie eigene Prime-Video-Channels- reduziert dabei die Abhängigkeit von einzelnen Formaten oder Plattformen und führt zu stabileren Erlösstrukturen.



Ergänzend nutzt Edel seine Kompetenz in der physischen Distribution, um im Kindersegment Produkte wie Tigerbox oder Kekz-Kopfhörer zu vertreiben, die als direkte Wettbewerber zu tonies auftreten. Damit kombiniert das Unternehmen digitale Wachstumstreiber mit zusätzlichen, komplementären Erlösquellen und verbreitert seine Monetarisierungsbasis über reine Content-Einnahmen hinaus.



Vinyl hat sich inzwischen vom Sammler- zum Massenmarktsegment entwickelt. Ein aktuelles Beispiel ist Taylor Swifts Album The Life of a Showgirl, das in einer aufwendig gestalteten Glitter-Vinyl-Edition laut Universal einen neuen Rekord aufstellte und sich in den USA innerhalb einer Woche mehr als eine Million Mal verkaufte. Zu dieser Entwicklung passt eine Studie der Vinyl Alliance, nach der die Gen-Z-Kohorte (Hörer im Alter von 18-25 Jahren) die treibende Kraft hinter dem anhaltenden Wachstum des Vinylmarktes ist. Der strukturelle Charakter des Trends wird zudem durch die internationale Entwicklung unterstrichen: Auch in China wächst der Markt, getragen von jüngeren Konsumenten und einem steigenden Interesse an physischen Premiumformaten. Entsprechend wird erwartet, dass der globale Vinylmarkt weiterhin im oberen einstelligen Prozentbereich wachsen dürfte.



Edel ist mit optimal media in diesem Umfeld exzellent positioniert. Als zweitgrößter Hersteller weltweit gilt das Unternehmen insbesondere als Qualitätsführer und bevorzugter Partner für komplexe und großvolumige Projekte. Das Team in Röbel verfügt über jahrzehntelange Prozesserfahrung und hat mehrfach bewiesen, dass es in enger Abstimmung mit Künstlern und Labels sowie unter strengster Geheimhaltung Veröffentlichungen internationaler Top-Acts produzieren und koordinieren kann.



Fazit: Edel ist als eines der größten Independent Labels Europas mit seinem FullService-Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette sehr gut positioniert, um strukturelle Markttrends in Digital- und Vinylgeschäft profitabel zu nutzen. Mit einem EV/EBIT von 7,3x für das laufende Geschäftsjahr sehen wir diese positiven Perspektiven trotz des jüngst gestiegenen Kurses nicht in der Bewertung reflektiert und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 8,00 EUR.







