OC Oerlikon / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung



30.04.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Handelsupdate 1. Quartal 2026 Pfäffikon Schwyz, Schweiz, 30. April 2026

Q1 mit starkem Bestellungseingang; Fortschritte bei Effizienzmassnahmen verlaufen planmässig Bestellungseingang und Umsatz stiegen zu konstanten Wechselkursen um 18% beziehungsweise 5% im Vergleich zum Vorjahr

Die Entwicklung wurde vom Bereich Materialien getragen, unterstützt durch höhere Preise und eine stärkere Nachfrage insbesondere aus der Luftfahrt und der Allgemeinen Industrie

Nach einem erfolgreichen Jahresauftakt 2026 bestätigt Oerlikon die im Februar kommunizierte Finanzprognose für 2026 Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2026 (in CHF Millionen, gerundet1) Q1'26 Q1'25

% Veränderung auf vergleichbarer Basis2

% Veränderung CHF

Bestellungseingang 455 421 +17.9% +7.9% Umsatz 378 391 +5.3% -3.3%

1 Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben

2 Bereinigt um Wechselkursänderungen; es gab keinen M&A-Effekt im vergleichbaren Zeitraum Oerlikon verzeichnet starken Bestellungseingang bei positivem Momentum im Bereich Materialien und Anlagen Oerlikon erzielte im ersten Quartal einen Bestellungseingang von CHF 455 Millionen, was einem organischen Wachstum von 18% im Jahresvergleich entspricht. Der Umsatz stieg organisch um 5% auf CHF 378 Millionen. Das Quartal war geprägt von erhöhten geopolitischen Spannungen, die die globalen Märkte beeinflussten, sowie von einer gesteigerten Volatilität und negativen Währungseffekten, wobei der Schweizer Franken gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert gewann. Dank der internationalen Präsenz und strategischen Ausrichtung auf diversifizierte Endmärkte, zeigte das Unternehmen eine hohe Widerstandsfähigkeit. Kunden aus den Bereichen Luftfahrt und Allgemeine Industrie fokussierten sich weiterhin darauf, die Versorgung mit bestimmten kritischen Materialien wie Yttrium und Wolfram sicherzustellen. Diese erhöhte Nachfrage führte zu einem Mengenwachstum im Bereich Materialien und trug gemeinsam mit gestiegenen Rohstoffpreisen massgeblich zum starken Bestellungseingang sowie zum Umsatz bei. Andere Endmärkte, darunter Automobil, Werkzeuge und Luxusgüter, verspürten weiterhin Gegenwind, was den Erwartungen des Unternehmens entsprach. Aus regionaler Sicht setzte die APAC-Region ihre starke Entwicklung fort, die Americas zeigten positives Momentum, was sich in einem soliden Bestellungseingang widerspiegelte, und Europa wies Stabilisierungstendenzen auf. Basierend auf der Entwicklung im ersten Quartal und dem aktuellen Bestellungsbestand bestätigt Oerlikon die Prognose für das Gesamtjahr. Weitere Informationen Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und www.oerlikon.com/ir verfügbar. Über Oerlikon Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend im Bereich der Oberflächentechnologien und Advanced Materials. Mit einem einzigartigen Portfolio, das Oberflächentechnologie, Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungsanlagen und Komponenten umfasst, verbessern wir Produkte hinsichtlich Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, von der Luft- und Raumfahrt, über Automobilbau, Energiewirtschaft und Medizintechnik bis hin zu Luxusgütern, Halbleitern und Werkzeugen. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 9300 Mitarbeitenden tätig und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Sandra Wiesner

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sandra.wiesner@oerlikon.com Aymeric Jamin

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aymeric.jamin@oerlikon.com

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Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 30. April 2026, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. Disclaimer

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den Gruppengesellschaften als "Oerlikon" bezeichnet), hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschliesslich aktuelle und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. Es gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben.



Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momentan dem Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten und unterliegen gewisse(n) Risiken, Unsicherheits- und andere(n) Faktoren, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell von den Ergebnissen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die zukunftsgerichteten Aussagen auch eintreffen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet und übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu unterziehen, um diese an neuere Erkenntnisse, künftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art anzupassen.

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