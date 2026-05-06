Der führende Anbieter nachhaltiger und intelligenter urbaner Mobilität setzt Navan ein, um seinen Mitarbeitern ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenmanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Schindler, dem führenden Anbieter nachhaltiger und intelligenter urbaner Mobilität, ausgewählt wurde, um dessen globales Reiseprogramm zu modernisieren.

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Leading provider of sustainable and smart urban mobility deploys Navan to deliver a seamless experience for its workforce

Mit über 150 Jahren Innovation in der Branche hat Schindler die Mobilität in städtischen Gesellschaften neu gestaltet und sich von einem lokalen Hersteller zu einem globalen Unternehmen für Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige entwickelt. Um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen, hat sich das Unternehmen entschieden, sein Reisemanagement zu konsolidieren weg von einem fragmentierten Online-Buchungsmodell. Durch den Einsatz von Navan vereinheitlicht Schindler nun sein Reisemanagement in Nordamerika und Europa, zunächst in Kanada, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Portugal, Spanien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.

"Da wir Reisen über mehrere fragmentierte Systeme hinweg verwalteten, erfolgte ein hoher Prozentsatz der Buchungen außerhalb unserer offiziellen Kanäle", sagt Luca Mancuso, Global Category Manager bei Schindler. "Wir werden endlich Echtzeit-Einblick in unsere weltweiten Reisekosten haben und erwarten, die Kosten zu senken, indem wir einfach ein zentrales Tool mit wettbewerbsfähigen Preisen bereitstellen, das unsere Mitarbeiter tatsächlich nutzen wollen."

Zu den wichtigsten erwarteten Vorteilen gehören:

Kosteneinsparungen: Eine geschätzte Kostensenkung von 11 durch die Eliminierung versteckter Gebühren und den Zugang zu Navans umfassendem Angebot.

Eine geschätzte Kostensenkung von 11 durch die Eliminierung versteckter Gebühren und den Zugang zu Navans umfassendem Angebot. Hohe Akzeptanz: Eine geschätzte Akzeptanzrate von 95 durch die Bereitstellung einer überragenden Benutzererfahrung.

"Wenn Reisebuchungen außerhalb des vom Unternehmen bevorzugten Tools erfolgen, ist das ein klares Zeichen dafür, dass die alten Modelle für die Mitarbeiter nicht funktionieren", sagt Zahir Abdelouhab, SVP, Enterprise Sales, Navan. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Schindler und darauf, den Mitarbeitern eine moderne und intuitive Plattform anzubieten, von der wir erwarten, dass sie zu der Einhaltung der Reiserichtlinien führt, die das Finanzteam benötigt."

Über Schindler

Die 1874 in der Schweiz gegründete Schindler Group ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und damit verbundenen Dienstleistungen. Die Mobilitätslösungen von Schindler befördern täglich mehr als 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter dem Erfolg des Unternehmens stehen über 67.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisenden das Reisen erleichtert. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur automatisierten Spesenabrechnung mit rund um die Uhr verfügbarem Support bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende lieben und auf das sich Finanzteams verlassen. Erfahren Sie, wie Navan-Kunden profitieren, und erfahren Sie mehr unter navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "prognostizieren", "werden" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Navan auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 2. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie etwaige Aktualisierungen durch spätere Einreichungen von Navan bei der SEC. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Navan keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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