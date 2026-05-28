Die direkte Anbindung bietet Reisenden Zugang zu günstigeren Tarifen und optimierten Services nach der Buchung

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, gab heute die Integration der New Distribution Capability (NDC) mit Scandinavian Airlines (SAS) bekannt. Da die Fluggesellschaft ihre Tarife, Verfügbarkeiten und Angebote nun direkt in Echtzeit bereitstellen kann, bietet die Integration den Navan-Kunden ein erweitertes Portfolio an SAS-Tarifen und -Dienstleistungen. Damit ist Navan das erste Travel Management Unternehmen (TMC), das über eine Direktverbindung auf SAS-NDC-Inhalte zugreift und dabei die Version 21.3 der NDC-API nutzt.

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Direct connection gives travelers access to lower fares and streamlined post-booking services

"Im Mittelpunkt unserer Reise hin zu einem modernen Airline-Retailing stehen relevantere Angebote, mehr Transparenz und ein besserer Mehrwert für Reisende", sagte Edward Fotheringham, VP Sales Distribution bei SAS. "Durch die direkte Anbindung an Navan über unseren NDC-Kanal erweitern wir das moderne Retailing in großem Maßstab, erschließen umfangreichere Inhalte und bieten Geschäftsreisenden ein reibungsloseres, nahtloseres Erlebnis."

Zu den wichtigsten Vorteilen der direkten SAS-NDC-Verbindung gehören:

Keine Zusatzgebühr: Umgeht die übliche Zusatzgebühr, die bei SAS EDIFACT, einem veralteten Flugpreisverteilungsprotokoll, anfällt.

Umgeht die übliche Zusatzgebühr, die bei SAS EDIFACT, einem veralteten Flugpreisverteilungsprotokoll, anfällt. Günstigere Flugangebote: Zugang zu SAS-Light-Tarifen (einem Ticket-Typ im Economy-Stil) und kontinuierlicher Preisgestaltung.

Zugang zu SAS-Light-Tarifen (einem Ticket-Typ im Economy-Stil) und kontinuierlicher Preisgestaltung. Verbesserte Services nach der Buchung: Optimiert den Service und ermöglicht es den Agenten von Navan, Ticketänderungen, Flugausfälle und Rückerstattungen schneller zu bearbeiten.

"Wir möchten, dass die Erfahrung auf Navan für unsere Nutzer so reibungslos wie möglich ist", sagte Dane Molter, SVP Travel Marketplace bei Navan. "Es kommt auf die Auswahl an unsere Nutzer wollen jede Flugoption zum besten Preis. Unsere neue direkte NDC-Verbindung mit SAS ermöglicht es uns, das gesamte Tarifangebot abzurufen, sodass Nutzer Flüge zu wettbewerbsfähigen Preisen buchen können, ohne versteckte Gebühren von Drittanbietern und ohne jemals unsere App verlassen zu müssen."

Die direkte NDC-Verbindung zu SAS steht Kunden in den nordischen Ländern, im asiatisch-pazifischen Raum, in Frankreich, Deutschland, Irland und Großbritannien zur Verfügung; eine Einführung in den Vereinigten Staaten ist geplant.

Durch die direkte Integration mit SAS festigt Navan seine Position an der Spitze der Reiseinnovation. Mit dieser direkten Verbindung umfasst das Angebot von Navan an NDC- und Direktverbindungen nun insgesamt 25 globale Fluggesellschaften, darunter British Airways, Air France, KLM, die Lufthansa-Gruppe, Iberia, United Airlines und American Airlines.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisenden das Reisen erleichtert. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur automatisierten Spesenabrechnung, begleitet von einem 24/7-Support, bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende lieben und auf das sich Finanzteams verlassen. Erfahren Sie, wie Navan-Kunden profitieren, und erfahren Sie mehr unter navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "prognostizieren", "werden" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Navan auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 2. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie etwaige Aktualisierungen durch spätere Einreichungen von Navan bei der SEC. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Navan keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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