Baar - Der Bauchemiekonzern Sika stärkt die Digitalisierung auf Konzernstufe und schafft per 1. Juni 2026 die neue Funktion eines Chief Digital & Information Officer. Die Position wird von Jochen Werling übernommen, der direkt an den CEO berichten wird, wie Sika am Dienstag mitteilte. Mit der neu geschaffenen Funktion bündelt Sika konzernweit Kompetenzen in den Bereichen IT, Daten, Prozesse und digitale Geschäftsmodelle. Damit soll die Umsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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