Die NetEase-Aktie schloss den Freitagshandel bei 90,00 Euro mit einem Tagesverlust von 2,70%. Dies setzt den negativen Trend der letzten Wochen fort, wodurch der Kurs im 30-Tage-Vergleich bereits 10% eingebüßt hat. Im vergangenen Monat hat das Unternehmen mit Herausforderungen zu kämpfen, die sich deutlich auf die Kursentwicklung auswirken.

Am 20. März 2025 veröffentlichte NetEase schwächer als erwartete Umsatzzahlen im Videospielbereich, was maßgeblich zum aktuellen Kursrückgang beiträgt. Diese Entwicklung weckt Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt. Trotz der jüngsten Rückschläge notiert die Aktie allerdings noch immer 29,50% über ihrem 52-Wochen-Tief von 69,50 Euro, das im September 2024 erreicht wurde.

Prognosen und Finanzkennzahlen

Für März 2025 prognostizieren Analysten potenzielle Kursbewegungen in erheblichen Bandbreiten, was auf eine gewisse Marktvolatilität hindeutet. Die Schätzungen für den 22. März lagen zwischen 87,20 und 106,58 Euro, während für den 23. März Werte zwischen 88,14 und 107,73 Euro erwartet wurden.

Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 64,98 Milliarden Euro, während der Unternehmenswert bei rund 47,65 Milliarden Euro liegt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,99 wird die Aktie zu knapp dem 16-fachen ihrer Gewinne gehandelt. Bemerkenswert ist auch, dass der Kurs zwar unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 96,93 Euro liegt, jedoch den 200-Tage-Durchschnitt von 85,54 Euro um 5,21% übertrifft, was auf eine mittelfristig noch intakte Aufwärtsbewegung hindeutet.

Anleger dürften in den kommenden Wochen besonders auf weitere Geschäftszahlen und strategische Initiativen achten, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens besser einschätzen zu können.

