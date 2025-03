Ein IT-Dienstleister hat in den vergangenen Jahren stark unter der Zurückhaltung öffentlicher Auftraggeber gelitten. Bereits gewonnene Ausschreibungen wurden immer wieder verschoben, was zu Umsatzeinbußen in zweistelliger Millionenhöhe führte. Der Regierungswechsel könnte neue Impulse bringen und den Druck zur Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung erhöhen - die Aktie steht vor einem Comeback.Das Unternehmen bietet Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen an und greift dabei auf Programme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...