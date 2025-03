News von Trading-Treff.de Die Abwärtsbewegung wurde diese Woche zunächst gestoppt an den Märkten. Wurde auch Zeit, denn der S&P500 verlor 4 Wochen in Folge. Nun also eine immerhin kleine Erholung mit einem positiven Wochenergebnis von 0.51%. Die Marktteilnehmer hätten sich vermutlich mehr erhofft. In meinem Depot lief es deutlich besser mit insgesamt 29.880,91 EUR Gewinn in nur einer Woche. Gewinn von 29.880,91 EUR im Portfolio Die Marktampel verbessert ...

