Die SGL Carbon-Aktie stürzt auf unter 4 Euro ab - ein 4-Jahres-Tief! Die Deutsche Bank zieht gerade die Notbremse und senkt das Kursziel von 7,40 auf magere 4,30 Euro. Doch zwischen schwacher Halbleiternachfrage, roten Zahlen und einem Verlust von 80 Millionen Euro 2024 brodelt die Frage: Steckt hier ein Ausverkauf - oder eine brutale Überreaktion? Der Chart zeigt erste Signale, die Hoffnung machen. Warum jetzt alle auf die nächsten Quartale schauen müssen und wieso die Aktie trotz D-Rating zum Zocken verführt.

Zwischen Hoffnung und Hiobsbotschaften: So steht SGL Carbon wirklich da

2024 war kein gutes Jahr für den Carbon-Spezialisten. Der Umsatz sackte um knapp 6 % auf 1,026 Mrd. Euro ab, das bereinigte EBITDA ging leicht zurück. Doch der wahre Hammer ist: Statt Gewinn gab es einen Verlust von 80,3 Millionen - ein fulminanter Sturz nach dem Plus von 41 Millionen im Vorjahr. Schuld ist die lahme Nachfrage in Schlüsselmärkten wie der Halbleiterbranche, volle Lager bei Kunden und die E-Auto-Flaute. Für 2025 bleibt die Führung vage: Leicht sinkende Umsätze, EBITDA zwischen 130 und 150 Millionen. Immerhin soll der Cashflow positiv bleiben. Doch die Botschaft ist klar: Ohne deutliche Erholung der Absatzmärkte wird es eng. Besonders brisant ist, dass die Halbleiterindustrie, einst Wachstumstreiber, aktuell nur umherdümpelt. SGL Carbon hängt am Tropf der Konjunktur und die spielt aktuell leider nicht mit.

Charttechnik: Talfahrt mit ein wenig Lichtblick

Seit März 2024 ging es beständig bergab. Von zeitweise deutlich über 7 Euro auf jetzt unter 4 Euro, was einem Minus von mehr als 30 % in zwölf Monaten entspricht. Doch im Chart könnte sich was tun. Nach dem Absturz auf 3,85 Euro bildete sich eine Doppelbodensituation heraus, was ein Zeichen für ein klassisches Rebound-Signal darstellt. Die 50-Tage-Linie ist die erste Hürde, die geknackt werden müsste, um wieder nach oben aufzutauchen. Diese verläuft aktuell um die 4,10 Euro. Knackt die Aktie die, könnte der Druck nachlassen und die Bullen wieder das Ruder übernehmen. Auch der RSI bei unter 30 zeigt, dass der Titel überverkauft ist. Kurzfristig könnte es also nach oben zucken. Aber Vorsicht ist angebracht, denn solange der Abwärtstrend nicht gebrochen ist, bleibt die Luft weiterhin dünn. Ein Fall unter 3,60 Euro würde neue Tiefs auslösen - da hilft dann auch kein Technik-Indikator mehr. Dann wäre die 3 Euro eventuell schon bald in greifbarer Nähe.

Analystenstimmen: Warum die Deutsche Bank jetzt auf einmal kalte Füße bekommt

Die Deutsche Bank hat ihr Rating kassiert: Von "Buy" auf "Hold", das Kursziel halbiert! Analyst Lars Vom-Cleff zweifelt, ob SGL Carbon Umsatz und Margen halten kann. Die Begründung: Zu wenig Wachstumsperspektiven, zu viel Abhängigkeit von der Industrie-Konjunktur. Andere Investoren folgten dem Votum und so trudelte die Aktie nach der News weiter ab. Doch nicht alles ist düster: Das Unternehmen betont, langfristig auf Zukunftsthemen wie Wasserstoff und Leichtbau zu setzen. Auch die Schuldenlast konnte reduziert werden. Nur es ist auch klar, dass das Zeit braucht. Aber die Geduld der Aktionäre dürfte nach dem Desaster-Jahr 2024 wohl aufgebraucht sein.

Kauf: Risiko oder Rebound?

Aktuell bei knapp unter 4 Euro wirkt die SGL Carbon-Aktie wie ein typisches "Fallmesser. Die Fundamentaldaten sind mau, die Prognosen lasch. Aber die extrem negative Stimmung könnte überzogen sein. Technisch gibt es nämlich schon leichte Aufwärtssignale, das KGV ist aufgrund des Verlusts zwar irrelevant, aber die Marktkapitalisierung von unter 500 Mio. Euro macht SGL schon zum Spekulationsobjekt. Für Zocker mit guten Nerven ist unsere Tradingidee: Ein kleiner Einstieg, eventuell mit Stopp-Buy bei 4,10 oder 4,15 Euro könnte sich lohnen, falls die Halbleiterbranche 2025 doch anzieht oder die 50-Tage-Linie fällt. Stopp-Loss bei 3,60 Euro wäre dann jedenfalls zu erwägen. Kursziel nach oben hin aus charttechnischer Sicht bei 5 bis 5,50 Euro.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

