Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Equillium verzeichnete am 22. März einen weiteren Kursrückgang von 2,44% auf 0,72 EUR. Der Biotech-Wert, der sich auf die Entwicklung von Behandlungen für schwere Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat, befindet sich seit längerem in einer schwierigen Phase und hat im Monatsvergleich 4% an Wert eingebüßt. Besonders besorgniserregend ist die Jahresentwicklung mit einem massiven Kursverlust von 71,76%. Trotz der aktuellen Position 23,13% über dem 52-Wochen-Tief liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem Jahreshöchststand.

Anstehende Quartalszahlen könnten Richtung vorgeben

Anleger richten ihren Blick nun auf die für den 26. März 2025 angekündigte Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 25,5 Millionen Euro und einem negativen KGV für 2025 steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Interessanterweise weist Equillium mit einem KUV von 0,71 Anzeichen einer möglichen Unterbewertung auf, was im aktuellen Marktumfeld jedoch mit Vorsicht zu betrachten ist.

