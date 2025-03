In einer Zeit, in der die USA durch eine erratische Politik geschwächt erscheinen, sieht Robert Halwer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Madbank, eine entscheidende Chance für Europa. Er fordert eine aktive und kraftvolle Haltung der europäischen Staaten, um sich geopolitisch und wirtschaftlich zu stärken. Halwer betont, dass Europa nicht länger das "Hätschelkind Amerikas" sein dürfe und sich von herablassenden Behandlungen distanzieren müsse. Die derzeitige US-Politik und insbesondere die Zollpolitik von Präsident Trump wirken sich negativ auf die globalen Kapitalmärkte aus, und Halwer sieht darin eine Möglichkeit für Europa, Kapital zu mobilisieren und Investitionen anzukurbeln. Er argumentiert, dass die europäische Rüstungsindustrie und infrastrukturelle Maßnahmen von dieser Gelegenheit profitieren könnten, während gleichzeitig eine stärkere europäische Union im globalen Maßstab eine notwendige Antwort auf Amerikas "Make America Great Again" darstellen würde. Dabei kritisiert er die bisherige Reaktion Europas, die oft nur aus Worten bestehe, und fordert konkrete Aktionen und Reformen. Er sieht insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Rüstung Potential für Wachstum und Stärkung der europäischen Wirtschaft. Halwer spricht auch die aktuelle Schwäche des US-Dollars an und die relative Stärke des Euros, die neue Chancen für europäische Investoren bietet, warnt jedoch vor Übermut und betont die Notwendigkeit einer nachhaltigen und autonomen Entwicklung Europas. Dieses starke Plädoyer für eine selbstbewusstere europäische Haltung in einer global vernetzten Welt soll die Dringlichkeit widerspiegeln, mit der europäische Führer und Wirtschaftsakteure agieren müssen, um die derzeitigen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Jetzt das komplette Interview ansehen!