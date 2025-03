Wochenausblick - Konjunkturdaten und amerikanisches BIP

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt am Montag mit einigen interessanten Wirtschaftsdaten. Japan veröffentlicht seinen Einkaufsmanagerindex (PMI). Der PMI gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Ebenfalls werden PMI Daten von S&P für das Vereinigte Königreich, die USA und Deutschland veröffentlicht. Mit BYD liefert ein wichtiger Player der E-Mobilität seine Quartalszahlen. Auch für die "Meme"-Aktie des Unternehmens GameStop könnte es spannend werden, da das Unternehmen seinen Quartalsbericht vorlegt.















Dienstag:



Der Dienstag bringt kaum makroökonomische Zahlen mit sich. Das Ifo Institut veröffentlicht Zahlen zum Geschäftsklima Deutschlands. Aus den USA wird der Immobilienpreisindex veröffentlicht. McCormick & Company Inc., der weltweit größte Gewürzproduzent legt seine Quartalszahlen offen. Aus Deutschland werden die Zahlen des vergangenen Jahres von der Deutschen Wohnen publiziert.

















Mittwoch:



Am Mittwoch werden die Verbraucherpreisindizes von Australien sowie von Großbritannien veröffentlicht. Ebenfalls werden der britische Einzelhandelspreis- und Erzeugerpreisindex publiziert. Aus den USA kommen noch Zahlen zu den Auftragseingängen der Unternehmen. Der Berufskleidungsspezialist Cintas Corp. legt am Mittwoch seine Quartalszahlen offen. Mit Paychex liefert ein weiteres amerikanisches Unternehmen seine Zahlen.



















Donnerstag:



Am Donnerstag wird der kanadische Sportbekleidungshändler Lululemon Athletica seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Auch der chinesische Technikkonzern Haier Smart Home Co. Ltd. und Weichai Power publizieren ihre Quartalszahlen. Bei Weichai Power könnte ein Fokus auf der Zusammenarbeit mit dem ebenfalls chinesischen Automobilhersteller BYD und dem Erfolg der fortschreitenden Elektrifizierung liegen.



















Freitag:



Der Börsenwochenabschluss liefert wieder einige interessante Wirtschaftsdaten. Der Tag beginnt mit den Inflationsdaten der japanischen Metropole Tokio, welche als wichtige Maßgröße für Zinsentscheide der Bank of Japan gelten. Außerdem werden sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Bruttoinlandsproduktzahlen Großbritanniens offengelegt. Vor allem können die BIP Zahlen in Hinblick auf Konjunkturpakete und Zinsentscheidungen für Investoren von Interesse sein. Wichtig wird es nochmals, wenn das amerikanische Bureau of Economic Analysis (BEA) den Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) veröffentlicht. Dieser wird als maßgeblicher Indikator der Teuerungsraten gesehen. Damit hat der PCE hohen Einfluss auf Zinsentscheide des FOMC. Auch wird der Verbrauchervertrauensindex (MCSI) der Universität Michigan gemeinsam mit Reuters veröffentlicht. Der MCSI gilt als Frühindikator der wirtschaftlichen Entwicklung der USA. Für Deutschland werden die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht.















