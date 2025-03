Nebenwerte sind nicht jedermanns Sache. In Umfragen werden meist die hohe Volatilität und die Sorge vor überproportionalen Verlusten als Gründe angeführt. Viele Anleger setzen daher lieber auf bekannte Blue Chips. Sicher, Standardwerte gehören in jedes ausgewogene Depot. Doch die Kursreaktionen in den letzten Wochen haben eindrucksvoll gezeigt: Die ersten Investoren positionieren sich für das Comeback der Small und Mid Caps.Branchenkenner sind sich einig: Die aktuell niedrigen Bewertungen vieler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...