Frankfurt (pta/23.03.2025/12:00) - Die künftige Bundesregierung plant die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro zur Modernisierung der deutschen Infrastruktur. Der Baubranche könnte dies eine Sonderkonjunktur bescheren.

Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur

In den jüngsten Sondierungsgesprächen haben CDU/CSU und SPD beschlossen, noch im alten Bundestag einen Antrag auf Änderung des Grundgesetzes einzubringen, um aufgrund der gestiegenen Bedrohungslage und Risiken zwei Bereiche zu stärken - den Verteidigungssektor und die Infrastruktur. Demzufolge sollen alle notwendigen Verteidigungsausgaben des Bundeshaushaltes, die oberhalb eines Betrages liegen, der ein Prozent unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldengrenze freigestellt werden. Vom höchstwahrscheinlich nächsten Bundeskanzler Friedrich Merz war in diesem Zusammenhang ein besonders starkes Statement zu hören. Er sagte nämlich: "Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes."

Hierfür sei es aber auch wichtig, dass die Wirtschaft wieder auf einen stabilen Wachstumskurs zurückkehre. Deshalb soll zur Sanierung und zum Ausbau der Infrastruktur für die Jahre 2025 bis 2034 ein kreditfinanziertes Sofortprogramm im Volumen von 500 Milliarden Euro aufgelegt werden. Folgende Bereiche sollen von diesen Finanzmitteln profitieren: Zivil- und Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhäuser, Energieinfrastruktur, Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, Digitalisierung sowie Forschung und Entwicklung.

Merz sorgt für gute Laune in der Baubranche

Börsennotierte Bauwerte wie die PORR Group (ISIN: AT0000609607), Strabag (ISIN: AT000000STR1) und Hochtief (ISIN: DE0006070006), tendierten nach Bekanntgabe der Pläne steil bergauf und markierten allesamt neue Mehrjahreshochs. Die österreichische PORR ist im Bereich Infrastruktur ausgesprochen stark positioniert. Die am 24. Februar vorgelegten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigen diese These. Mit Blick auf das vergangene Jahr sagte nämlich PORR CEO Karl-Heinz?Strauss: "Die zahlreichen Neuaufträge, insbesondere im Bereich Infrastruktur aber auch in Sektoren wie Industriebau und Healthcare, zeigen die Stärke der PORR: Die große Bandbreite ihres Portfolios". Mit Blick auf 2025 sieht er "weiterhin den Tiefbau als wesentlichen Wachstumstreiber".

Die PORR hat in den vergangenen Jahrzehnten in den folgenden Bereichen der Infrastruktur zahlreiche Projekte realisiert und kann auf Wunsch als Full-Service-Provider "alles aus einer Hand" bieten:

Bahnbau: Planung, Bau und Sanierung von Eisenbahninfrastrukturen

Brückenbau: Errichtung verschiedener Brückentypen, einschließlich Stahl-, Spannbeton- und Schrägseilbrücken

Straßenbau: Entwicklung und Umsetzung von Straßenprojekten

Industriebau: Realisierung von Kraftwerks-, Logistik-, Produktions- sowie Forschungsgebäuden

Gesundheitseinrichtungen: Bau von Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Pflegeheimen und Hospize

Wasserbau: Projekte im Bereich Wasserinfrastruktur

Bahn- und Straßentunnel: Realisierung von Tunneln in offener Bauweise, einschließlich Unterführungen und Durchlässen

Leitungsbau: Verlegung und Installation von Versorgungsleitungen (Strom, Gas und Wasser)

Spezialtiefbau: Gründen, Sichern und Sanieren von Infrastrukturprojekten in den Sektoren Verkehr (Bahn- und Straße) sowie Energie (LNG-Terminals, Windkraftanlagen, Kraftwerke)

Bildungseinrichtungen: Bau von Schulen, Kindergärten oder Universitätsgebäuden

Wichtig zu wissen: Um die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben erfolgreich zu lockern und ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Modernisierung der Infrastruktur einzurichten, muss Friedrich Merz noch vor dem Ende der alten Legislaturperiode (25. März 2025) eine Zwei-Drittel-Mehrheit zur Änderung des Grundgesetzes organisieren und diese verabschieden.

PORR ISIN: AT0000609607

Links: https://www.cdu.de/aktuelles/aussen-und-sicherheitspolitik/ erste-einigung-union-mit-spd-was-bedeutet-das-milliardenpaket/ https://porr-group.com/presse/presse-detail/news/porr-im-aufwind-steigerung-auf-allen-ebenen/

