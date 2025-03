Die Portland General Electric verzeichnete in den vergangenen Handelstagen einen leichten Rückgang. Der aktuelle Kurs liegt bei 43,74 USD (Stand: 22. März), was einem Tagesverlust von 1,31% entspricht. Im Monatsvergleich sank die Aktie um 1,55%. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt die Jahresentwicklung ein Plus von 6,40%, wobei die Aktie derzeit 8,55% über ihrem 52-Wochen-Tief, jedoch 13,99% unter dem Jahreshöchststand notiert. Die Marktkapitalisierung des in Oregon ansässigen Stromversorgers beträgt aktuell 4,4 Milliarden Euro.

Dividendenzahlung steht bevor

Anleger sollten beachten, dass am kommenden Tag (24. März 2025) ein wichtiger Termin ansteht: das "Détachement" der Aktie. Dies steht im Zusammenhang mit der vierteljährlichen Dividende von 0,50 USD, die zuletzt am 24. Dezember 2024 ausgezahlt wurde. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2025 mit 13,81 prognostiziert, während das aktuelle KGV bei etwa 15,30 liegt.

