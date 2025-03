© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis beendete die Handelswoche oberhalb von 3.000 USD. Das Ausbruchsszenario manifestiert sich. Der Weg auf der Oberseite scheint vorgezeichnet, wurde doch zuletzt eine wichtige Klippe umschifft.Gold haussiert und treibt Silber und Kupfer mit an Der Wochenschluss des Goldpreises oberhalb von 3.000 US-Dollar nährt die Hoffnung auf eine nahtlose Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 3.500 US-Dollar. Doch nicht nur Gold beeindruckt in diesen Tagen. Die Perspektiven für Silber und Kupfer sind nicht minder exzellent. Lesen Sie hierzu die Kommentare "Brechen jetzt die Dämme? Silberpreis taumelt. Droht Silber nun ein spektakulärer Preisrutsch?" und "Knallt es jetzt richtig? Kupfer …