Die Aktie des dänischen Transport- und Logistikunternehmens DSV A/S verzeichnete am vergangenen Handelstag einen Zuwachs von 0,44 Prozent und notierte bei 194,25 EUR (Stand: 22. März 2025). Mit diesem jüngsten Anstieg setzt das Papier seinen positiven Trend fort, der sich bereits im Monatsverlauf mit einem Plus von 0,56 Prozent abzeichnete. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Innerhalb der letzten zwölf Monate konnte die Aktie um 32,30 Prozent zulegen und liegt derzeit nur 8,78 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Solide Fundamentaldaten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DSV A/S ?

Mit einer Marktkapitalisierung von 46,6 Milliarden Euro zählt DSV zu den Schwergewichten der Logistikbranche. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 plant das Unternehmen eine Dividende von 7,00 Euro je Aktie. Die aktuellen Bewertungskennzahlen wie das KGV (25,04 für 2025) und ein Cash-Flow pro Aktie von 48,46 Euro unterstreichen die solide Position des dänischen Logistikriesen.

Anzeige

DSV A/S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DSV A/S-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten DSV A/S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DSV A/S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DSV A/S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...