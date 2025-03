Die Deutsche Lufthansa ADR verzeichnete am 22. März 2025 einen weiteren Kursanstieg von 0,34 Prozent auf 7,40 Euro, was die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzt. Mit einem beachtlichen Zuwachs von 8,42 Prozent im letzten Monat und 6,63 Prozent auf Jahressicht zeigt die Fluggesellschaft eine robuste Performance an den Finanzmärkten. Bemerkenswert ist auch die Notierung 29,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, obwohl die Aktie noch 10,14 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand liegt.

Finanzielle Kennzahlen sprechen für Unterbewertung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Lufthansa ADR ?

Mit einer Marktkapitalisierung von 8,9 Milliarden Euro und einem außerordentlich niedrigen KUV von 0,24 erscheint die Lufthansa-Aktie derzeit unterbewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,28 sowie das KGV von 6,43 liegen deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was auf ein attraktives Bewertungsniveau hindeutet. Der im Jahr 2024 erwirtschaftete Cash-Flow pro Aktie beträgt 3,25 Euro.

Anzeige

Deutsche Lufthansa ADR-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Lufthansa ADR-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Lufthansa ADR-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Lufthansa ADR-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Lufthansa ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...