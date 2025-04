Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft vom 29.04.2025:Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG: "Die globale Nachfrage nach Flugreisen wächst weiter. Trotz aller geopolitischen Unsicherheiten bleiben wir daher auf Wachstumskurs, schauen optimistisch auf den Sommer und halten an unserem positiven Ausblick für 2025 fest. Im ersten Quartal konnten unsere Airlines ihr vergrößertes Angebot zu höheren Durchschnittserlösen im Markt absetzen. Unser Umsatz verbesserte sich um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wozu auch Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik mit ihrer starken Performance beigetragen haben. Auf dem Nordatlantik stieg die Zahl unserer Gäste im ersten Quartal um über sieben Prozent bei gleichzeitig höherer Auslastung und besseren Durchschnittserlösen. Und auch für das zweite Quartal ist die Nachfrage robust. Mich freut, dass dabei insbesondere bei der Kernmarke Lufthansa unsere Gäste von einer deutlich verbesserten Pünktlichkeit und Stabilität profitieren. Operativ hatten wir den besten Jahresstart seit zehn Jahren. Mein spezieller Dank gilt daher allen Crews, Technikern und Mitarbeitern an den Flughäfen und in den Verkehrszentralen unserer Airlines, die mit ihrem großen Engagement zu diesem Erfolg beigetragen haben." ...

