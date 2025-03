Die Schlatter Industries AG verzeichnete am 21. März 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 3,85% und erreichte einen Stand von 21,60 CHF. Die Schweizer Unternehmensgruppe, die sich auf die Produktion von Schweissanlagen und Webmaschinen für spezialisierte Anwendungen konzentriert, konnte damit den positiven Monatstrend von 0,93% fortsetzen. Die Aktie notiert aktuell 7,41% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 29,63% unter dem 52-Wochen-Hoch. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,1 Millionen Euro zeigt das Unternehmen interessante Fundamentaldaten: Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt 2,76, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 4,05 liegt.

Kommende Quartalsergebnisse

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Schlatter Industries ?

In wenigen Tagen, am 28. März 2025, wird Schlatter Industries die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen. Anleger werden mit Spannung auf diese Zahlen blicken, um die weitere Entwicklung des Unternehmens zu bewerten, das in der Papiermaschinenindustrie zu den weltweit führenden Herstellern zählt.

Anzeige

Schlatter Industries-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Schlatter Industries-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Schlatter Industries-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Schlatter Industries-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Schlatter Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...