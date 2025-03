Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Kursanstieg von 0,68 Prozent auf 66,25 EUR. Das Dortmunder Halbleiterunternehmen hat in seinem am 20. März veröffentlichten Geschäftsbericht bemerkenswerte Nachrichten präsentiert. Besonders hervorzuheben ist die angekündigte Rekorddividende für das Geschäftsjahr 2024, welche die positive Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Gleichzeitig hat der Spezialist für fahrzeugspezifische integrierte Schaltkreise ambitionierte Nachhaltigkeitsziele bekannt gegeben, die das langfristige Engagement des Konzerns unterstreichen.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro bewegt sich die Elmos-Aktie derzeit 20,83 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief. Trotz des jüngsten Kursanstiegs verzeichnet das Wertpapier auf Monatssicht einen leichten Rückgang von 2,36 Prozent. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 12,36 beziffert, was im Branchenvergleich auf eine moderate Bewertung hindeutet.

