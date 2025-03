Der Schweizer Dentalimplantologie-Spezialist Straumann bekommt neue Führung im Finanzbereich, während die Aktie nahe ihrem Jahrestief notiert und das Unternehmen Branchenevents plant.

Die Straumann Holding AG bereitet sich auf einen wichtigen Führungswechsel vor. Der Spezialist für Dentalimplantologie und ästhetische Zahnmedizin hat am 7. März 2025 Isabelle Adelt zur neuen Chief Financial Officer ernannt, die ihre Position zum 1. Juli 2025 antreten wird. Die Aktie des Unternehmens schloss am Freitag bei 112,35 Euro, was einem Tagesrückgang von 2,81 Prozent entspricht. Adelt übernimmt die Nachfolge von Yang Xu, die das Unternehmen im Mai 2025 für neue berufliche Herausforderungen verlassen wird. Die Suche nach einer Übergangsbesetzung für die Zeit zwischen Xus Ausscheiden und Adelts Amtsantritt läuft bereits.

Finanzexperten prognostizieren für Straumann im laufenden Jahr einen Gewinn von 3,63 CHF je Aktie. Die Bewertungskennzahlen zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,4 für 2025 und 28,3 für das kommende Jahr 2026. Die Aktie bewegt sich derzeit nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 111,80 Euro, das erst kürzlich am 13. März 2025 erreicht wurde. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier lediglich 0,49 Prozent über diesem Tiefstand und gleichzeitig 2,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 115,00 Euro vom 19. März.

Strategie und Branchenpositionierung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Straumann Holding ?

Straumann setzt weiterhin auf Innovationen und Markterweiterungen im Dentalbereich. Die annualisierte 30-Tage-Volatilität von 32,22 Prozent spiegelt die erhöhte Kursschwankungsintensität wider. Ende März wird das Unternehmen an der Internationalen Dental-Schau (IDS) teilnehmen, die vom 25. bis 29. März 2025 in Köln stattfindet. Diese wichtige Branchenmesse dient als Plattform zur Präsentation neuer Produkte und Lösungen und unterstreicht Straumanns Bestreben, seine Marktposition weiter auszubauen.

Die aktuelle Wochenbilanz zeigt mit einem Plus von 0,49 Prozent eine leichte Erholung nach den jüngsten Kursrückgängen. Angesichts des bevorstehenden Führungswechsels und der strategischen Initiativen bleibt die weitere Entwicklung des Schweizer Dentalspezialisten ein relevantes Thema für Branchenbeobachter.

Anzeige

Straumann Holding-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Straumann Holding-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Straumann Holding-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Straumann Holding-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Straumann Holding: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...