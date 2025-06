Basel - Der Zahnimplantate-Hersteller Straumann wird an seinem Standort Villeret im Berner Jura bis zu 250 Stellen abbauen. Grund ist die teilweise Verlagerung der Produktion für China nach Schanghai. Die Produktion für in China verkaufte Produkte werde schrittwiese auf den neu lizenzierten Campus in Schanghai verlagert, um die «Wettbewerbsfähigkeit auf dem lokalen Markt zu sichern», heisst es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. Infolgedessen ...

