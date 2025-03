Die Aktie des österreichischen Verpackungsspezialisten Mayr-Melnhof Karton verzeichnete am 22. März 2025 einen weiteren Rückgang und notierte bei 82,85 EUR, was einem Tagesverlust von 1,37 Prozent entspricht. Der Abwärtstrend des Kartonherstellers manifestiert sich auch in der monatlichen Bilanz mit einem Minus von 1,43 Prozent. Besonders besorgniserregend erscheint die Jahresentwicklung, bei der die Aktie einen erheblichen Wertverlust von 25,09 Prozent hinnehmen musste. Die jüngst präsentierte Jahresbilanz offenbarte Umsatzeinbußen und eine verringerte Profitabilität, was das Anlegervertrauen zusätzlich belastet.

Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Trotz der negativen Kursentwicklung weisen die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens auf eine mögliche Unterbewertung hin. Mit einem aktuellen KUV von 0,37 und einem KGV von 13,78 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt derzeit 4,46 bei einem Cash-Flow pro Aktie von 18,57 EUR. Die Marktkapitalisierung des weltgrößten Recyclingkartonherstellers beläuft sich auf 1,7 Milliarden Euro.

