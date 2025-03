Mainz (ots) -Rolf Schimpf, der von 1986 bis 2007 in der ZDF-Serie "Der Alte" als Ermittler Leo Kress vor der Kamera stand, ist am Samstag, 22. März 2025, im Alter von einhundert Jahren in München gestorben.ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Mit der Verkörperung des beharrlichen, cleveren und einfühlsamen Ermittlers Leo Kress hat er nicht nur wesentlich zum Erfolg der Krimireihe 'Der Alte' beigetragen, sondern als Publikumsliebling Maßstäbe gesetzt und die ZDF-Fernsehgeschichte mitgeprägt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Wir trauern um einen großartigen Schauspieler und besonderen Menschen."Rolf Schimpf wurde 1924 in Berlin geboren. Seine Karriere startete am Theater und in Fernsehfilmen. Durch Hauptrollen in TV-Serien wie "Hafenkrankenhaus" (1968), "Ida Rogalski" (1970) sowie Auftritte in zahlreichen weiteren Serien wurde er bekannt. Unvergesslich wurde er durch seine Hauptrolle in der ZDF-Serie "Der Alte", die erfolgreich in über einhundert Ländern lief und für die Rolf Schimpf über 200 Mal vor der Kamera stand.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5996884