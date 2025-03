Die britische Invinity Energy Systems plc verzeichnet eine beachtliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024. Das auf Vanadium-Flow-Batterien (VFB) spezialisierte Unternehmen konnte einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Aufschwung erzielen, was sich auch in den aktuellen Finanzkennzahlen widerspiegelt. Mit einem Jahresüberschuss von 153,8 Millionen USD und einem Cash-Flow von 48,9 Millionen USD präsentiert sich das Unternehmen in einer soliden Finanzlage. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei günstigen 1,98, während das errechnete KGV mit 0,63 außergewöhnlich niedrig ist.

Marktposition im Bereich erneuerbarer Energien

Mit einer Marktkapitalisierung von 99,6 Millionen Euro und 440,6 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich Invinity Energy Systems strategisch im wachsenden Markt für Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Speichertechnologien für Versorgungsunternehmen, kommerzielle Anwendungen sowie für netzunabhängige Systeme und Microgrids - ein Sektor mit zunehmendem Bedarf im Kontext der Energiewende.

