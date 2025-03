Die Southern Copper Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 3,51%, womit der Titel nun bei 92,59 Euro notiert. Diese positive Entwicklung steht im Zusammenhang mit den steigenden Rohstoffpreisen, die dem Bergbauunternehmen Auftrieb verleihen. Die Aktie konnte im vergangenen Monat um 7,99% zulegen, was auf ein zunehmendes Anlegerinteresse hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 74 Milliarden Euro zählt Southern Copper zu den bedeutenden Akteuren im Kupfersektor.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die jüngsten Finanzdaten zeigen, dass Southern Copper am 11. Februar 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,70 USD ausgeschüttet hat. Aktuell liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 21,83, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis 16,67 beträgt. Diese Kennzahlen geben Anlegern einen Einblick in die gegenwärtige Bewertung des Unternehmens, das in Peru, Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig ist.

