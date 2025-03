Solana ETFs: Experten rechnen mit Durchbruch der 300-Dollar-Marke

Die ersten Solana Futures ETFs von Volatility Shares sind nun am Markt verfügbar und wecken Erwartungen auf baldige Spot ETF-Genehmigungen. Diese Entwicklung könnte Solana nach dem drastischen Kursverfall von 293 auf fast 100 US-Dollar den notwendigen Auftrieb geben, um die psychologisch wichtige 300-Dollar-Marke zu überwinden und neue Höchststände zu erreichen.

Futures ETFs ebnen den Weg für Spot-Produkte

Volatility Shares LLC hat die ersten Exchange Traded Funds (ETFs) auf den Markt gebracht, die sich ausschließlich auf Solana Futures konzentrieren. Der Volatility Shares Solana ETF (SOLZ) bildet die Kursentwicklung von Solana Futures im Verhältnis 1:1 ab, während der Volatility Shares 2X Solana ETF (SOLT) eine gehebelte Variante mit doppelter Kursbewegung anbietet.

Justin Young, CEO von Volatility Shares, interpretiert die Einführung dieser ETFs als deutliches Zeichen für den wachsenden Optimismus gegenüber Kryptowährungen in den USA: "Wir glauben, dass die Trump-Administration die strategische Bedeutung für die Führung der USA in der Finanztechnologie erkannt hat." Bloomberg-Analyst Eric Balchunas schätzt die Wahrscheinlichkeit für die Genehmigung eines Spot Solana ETF durch die SEC auf 75 Prozent - mit möglichem Launch bereits 2025.

Solaxy als technologischer Katalysator für SOL

Parallel zur ETF-Entwicklung könnte das Projekt Solaxy ($SOLX) für zusätzlichen Aufwind sorgen. Die im Vorverkauf befindliche Layer-2-Lösung für Solana hat bereits über 27 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein rekordverdächtiger Presale, der das hohe Investoreninteresse widerspiegelt.

Solaxy zielt darauf ab, die Skalierungsprobleme im Solana-Netzwerk zu beheben, indem es eine Layer-2-Blockchain implementiert, ähnlich der erfolgreichen Lösungen im Ethereum-Ökosystem. Das Projekt könnte Solana dabei helfen, seine Position als bevorzugte Infrastruktur für kommerzielle Blockchain-Anwendungen zu festigen und die technologische Basis für weiteres Wachstum zu schaffen.

SOLX Presale verzeichnet enormes Investoreninteresse

Anleger, die frühzeitig in das Projekt investieren möchten, können SOLX-Token derzeit nur über die offizielle Plattform zum rabattierten Festpreis erwerben. Nach Ende des Presales werden die Token an Kryptobörsen gelistet und frei handelbar sein.

Das hohe Interesse am Solaxy-Presale spiegelt die Erwartungen der Investoren wider, dass Layer-2-Lösungen das Potenzial haben, die Nutzbarkeit und Skalierbarkeit von Solana erheblich zu verbessern. Mit der zusätzlichen Aufmerksamkeit durch die ETF-Entwicklungen könnte Solana ein doppelter Wachstumsimpuls bevorstehen, der sowohl den SOL-Kurs als auch das gesamte Ökosystem nachhaltig stärken könnte.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.