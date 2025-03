Ethereum: Unterbewertet trotz fundamentaler Stärke

Im Dezember 2024 notierte Ethereum noch bei 4.100 Dollar, heute liegt der Kurs unter 2.000 Dollar. Diese Entwicklung überrascht viele Marktbeobachter, denn die fundamentalen Daten deuten darauf hin, dass Ethereum aktuell massiv unterbewertet sein könnte. Trotz der Unsicherheiten an den Börsen, die unter anderem durch die von Trump angedrohten Handelszölle gegen die EU, China, Mexiko und Kanada ausgelöst wurden, gibt es mehrere Faktoren, die für eine positive Entwicklung von Ethereum sprechen.

BlackRock setzt auf Tokenisierung mit Ethereum

BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, hat Ethereum kürzlich als Wette auf Tokenisierung, Stablecoin-Adoption und dezentrale Finanzen (DeFi) bezeichnet. Wer darauf setzt, dass sich in diesen Bereichen in den nächsten Jahren einiges tun wird, setzt auch auf Ethereum, das die technologische Grundlage dafür bietet.

Während andere Blockchains wie Solana vorwiegend für Meme Coins genutzt werden, hat sich Ethereum als Plattform für anspruchsvollere Projekte im Bereich der Tokenisierung und des DeFi-Sektors etabliert. Ethereum könnte daher langfristig von den Entwicklungen profitieren, die durch Trumps Ziel, die USA zum Krypto-Zentrum der Welt zu machen, angestoßen werden.

Rekordtief bei Exchange-Beständen signalisiert Vertrauen

Ein weiterer bullisher Indikator für Ethereum ist die geringe Verfügbarkeit an den Kryptobörsen. Laut Daten von Santiment ist die Menge an ETH auf Börsen auf ein 9-Jahres-Tief von 8,97 Millionen Einheiten gesunken - der niedrigste Stand seit November 2015. Investoren ziehen ihre Ethereum-Bestände zunehmend von den Börsen ab und bewahren sie in Cold Storage auf.

Gleichzeitig haben Wale - große Investoren - allein in den letzten Tagen 120.000 ETH im Wert von 236 Millionen Dollar erworben. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass viele nicht vorhaben, ihre Coins in nächster Zeit zu verkaufen. Ein knappes Angebot bei gleichzeitig steigender Nachfrage durch Großinvestoren schafft ideale Voraussetzungen für eine mögliche Kursexplosion.

Solaxy: Eine Alternative für höhere Renditen?

Während Ethereum enormes Potenzial hat, ist es als zweitgrößte Kryptowährung der Welt für eine schnelle Verzehnfachung des Wertes weniger geeignet. Hier kommt Solaxy ($SOLX) ins Spiel, ein neues Projekt, das die erste Layer-2-Lösung für Solana entwickelt.

Solaxy zielt darauf ab, die gelegentlichen Ausfallzeiten und fehlgeschlagenen Transaktionen zu beheben, die trotz der grundsätzlich schnellen und günstigen Transaktionen auf Solana auftreten können. Mit über 27,5 Millionen Dollar, die bereits im laufenden Vorverkauf eingesammelt wurden, zeigt sich das große Interesse der Anleger an diesem Projekt. Der Tokenpreis wird während des Presales mehrfach erhöht, was frühen Investoren bereits einen ersten Buchgewinn beschert.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.