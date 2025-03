© Foto: picture alliance / imageBROKER | Michael Weber

70 Mal in Folge hat American States Water die Dividenden erhöht. Das ist Weltrekord. Die annualisierte Rendite des Versorgers übertrifft langfristig sogar den S&P 500 Index.In der Welt der Dividendenaktien gilt American States Water (ASW) als König unter den Dividendenkönigen. Seit sieben Jahrzehnten erhöht das Unternehmen kontinuierlich seine Dividende, eine Leistung, die in der Finanzwelt seinesgleichen sucht. Nach dem Haushaltsgerätehersteller Whirlpool Corporation, den wir uns im vergangenen Dividenden-Radar angesehen haben, wollen wir uns diesmal also dem Wasserversorger ASW zuwenden, einem Fels in der Brandung für Dividendenjäger. Unter den Dividendenkönigen, also den Unternehmen, die …