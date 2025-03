Hangzhou, China, 23.März 2025 (ots/PRNewswire) -Im Vorfeld des 75. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der Schweiz feierte die Universität Zhejiang diesen Meilenstein mit der Schenkung einer umfassenden Sammlung alter chinesischer Gemälde" an die Universität Zürich. Die Veranstaltung fand am 17. März statt, und wichtige Gäste aus beiden Ländern waren anwesend. Xianhai Huang, Vizepräsident der Universität Zhejiang, überreichte das Geschenk offiziell an Rudolf Mumenthaler, Leiter der Bibliothek der Universität Zürich. Die Schenkung umfasste die "Sammlung von Gemälden aus der Zeit vor der Qin-, Han- und Tang-Dynastie", eine Gruppe von Werken, die die jüngste Errungenschaft bei der Zusammenstellung der "Umfassenden Sammlung alter chinesischer Gemälde" darstellt.Die Sammlung, ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Zhejiang und des Büros für Kulturgüter der Provinz Zhejiang, ist ein bedeutendes nationales Kulturprojekt, das eine Brücke zwischen der chinesischen und der internationalen Kunstgeschichte schlägt. Sie umfasst viele der verehrtesten Meisterwerke der Malerei, die bis heute erhalten geblieben sind, und ist die umfangreichste Zusammenstellung solcher Kunstwerke, die je zusammengetragen wurde, und stellt die größte Veröffentlichung von Bildliteratur über chinesische Malerei in diesem Bereich dar.Während der Zeremonie übergab der Vizepräsident der Zhejiang Universität, Herr Huang, die "Sammlung von Gemälden aus der Zeit vor der Qin-, Han- und Tang-Dynastie" formell an die Universität Zürich. Im Rahmen der Veranstaltung wurde ein zweisprachiger Kurzfilm gezeigt, der den Besuchern einen detaillierten Einblick in die Sammlung gab, in deren Mittelpunkt die berühmte Schriftrolle A Thousand Li of Rivers and Mountains stand.Die Zeremonie war mehr als nur eine Buchpräsentation; sie diente als kulturelle Brücke zwischen Zhejiang und der Schweiz und verdeutlichte Chinas Engagement für die Philosophie "Respektierte Vielfalt und geteilte Schönheit". Wenn östliche Tuschemalereien auf westliche Meisterwerke der Ölmalerei treffen, wird ein neues Kapitel des kulturellen Austauschs und der gegenseitigen Wertschätzung aufgeschlagen und der globale Dialog über Kunst und Zivilisation bereichert.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-universitat-zhejiang-schenkt-der-universitat-zurich-eine-bedeutende-sammlung-chinesischer-kunst-302408636.htmlPressekontakt:Rui Liu,fido1116@163.comOriginal-Content von: Zhejiang University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101705/100929841