XRP Prognose: Analysten sehen Potenzial für Kursexplosion

Der Kurs von XRP (Ripple) hat nach dem Ende des Rechtsstreits mit der SEC einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Doch könnte dieser massive Anstieg vielleicht erst der Anfang sein? Kommt jetzt der Ausbruch für die Kryptowährung auf bis zu 38 US-Dollar? Zumindest ein Analyst scheint hier sehr optimistisch zu sein.

Bricht XRP bald auf 38 US-Dollar aus?

Für XRP-Investoren sind es aktuell erneut bewegte Zeiten. Die drittgrößte aller Kryptowährungen ist kürzlich endgültig von der Last des Rechtsstreits mit der SEC befreit worden. Letzterer hatte für eine jahrelange Underperformance des Kurses gegenüber Bitcoin & Co. gesorgt, ist nun aber infolge einiger wichtiger Siege vor Gericht und dem Spitzenwechsel bei der Börsenaufsicht nur noch ein Relikt der Vergangenheit.

Doch der Kurs kommt aktuell dennoch nicht wirklich vom Fleck, was insbesondere an dem allgemein schwierigen Umfeld für Kryptowährungen liegt. Aber laut einer neuen Einschätzung des Experten Gert van Lagen könnte sich das bald ändern. So veröffentlichte der Analyst auf der Plattform X (ehemals Twitter) kürzlich eine Chartanalyse des Kurses von Ripple (XRP). Dabei verwies er darauf, dass der Kurs über sieben Jahre einen doppelten Boden ausgebildet hätte und dementsprechend jetzt ebenso nach oben explodieren könnte, wie es im Bullenmarkt 2017/18 der Fall war.

Auch anderer bekannter Analyst optimistisch

So verwies der bekannte charttechnische Analyst Ali Martinez kürzlich darauf, dass der Kurs von Ripple (XRP) aus einer keilförmigen Bewegung nach oben ausgebrochen ist und nun deutliches Potenzial nach oben haben könnte. Der Experte nannte in diesem Kontext das Kursziel von 15 US-Dollar je Token, was vom aktuellen Niveau einem Aufwärtspotenzial von 525 Prozent entsprechen würde.

Übrigens äußerte sich Martinez auch fundamental zu der Entwicklung von XRP und warf die Frage auf, warum der Coin an Marktkapitalisierung nicht etwa schwerer sei als beispielsweise der Vermögensverwalter BlackRock. Die Idee dahinter: Ripple hat in den letzten Jahren immer breiteren Zuspruch in der globalen Finanzwelt bekommen, wurde beispielsweise von der Bank of America oder den japanischen Geldhäusern integriert und ist eine Kryptowährung mit Anwendung im täglichen Ablauf von Finanzunternehmen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.