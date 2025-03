Trump Memecoin steigt kurzfristig nach Social Media Post des US-Präsidenten

Der Kryptomarkt zeigt sich erneut beeinflussbar durch die Social Media Aktivitäten des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Nachdem er bereits vor einigen Wochen mit der Ankündigung von Handelszöllen für Kurseinbrüche sorgte, sorgt nun ein positiver Kommentar zu seinem eigenen Meme Coin für einen kurzfristigen Kursanstieg. Mit den Worten "I love $TRUMP - So cool. The greatest of them all" trieb er den Kurs seines offiziellen Tokens wieder in die Höhe und ließ das Handelsvolumen deutlich ansteigen.

Kurzfristiger Kursanstieg mit begrenzter Wirkung

Der Social Media Beitrag des Präsidenten führte zu einem sofortigen Kursanstieg des $TRUMP Coins um mehr als 12%. Allerdings war dieser Anstieg nur von kurzer Dauer. Diejenigen, die erst eine Stunde nach dem Post in den Token investierten, verzeichnen bereits wieder Verluste.

Nach dem anfänglichen Hype um den offiziellen Meme Coin des US-Präsidenten, der ihn innerhalb von zwei Tagen zum zweitgrößten Meme Coin nach Dogecoin machte, wurde es schnell ruhig um den Token. Frühe Käufer, die zum Allzeithoch eingestiegen sind, sitzen inzwischen auf Verlusten von fast 85%. Ohne weitere substantielle Entwicklungen oder Integration des Tokens in andere Projekte scheint ein nachhaltiger Kursanstieg unwahrscheinlich.

BTC Bull Token Presale zieht Investoren an

Während die Kurssteigerungen beim $TRUMP Coin meist kurzlebig ausfallen, könnte der BTC Bull Token vor einer längeren Kursrallye stehen. $BTCBULL ist als erster Meme Coin konzipiert, der direkt an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt ist.

Das innovative Konzept definiert mehrere Bitcoin-Preismeilensteine, bei deren Erreichen Tokeninhaber profitieren. Beispielsweise werden bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar $BTCBULL-Token verbrannt, was das Angebot verringert und potenziell den Wert steigert. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar erhalten Investoren sogar einen Bitcoin-Airdrop, dessen Größe von der Menge der gehaltenen $BTCBULL-Token abhängt. Der Presale des Tokens hat bereits fast 4 Millionen Dollar eingebracht, wobei der Preis vor dem offiziellen Launch mehrfach erhöht wird, wovon frühe Käufer bereits profitieren.

